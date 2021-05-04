"الطوارئ والأزمات" تحدّث البروتوكول الوطني للسفر ليضم تسهيلات للمطعمين

المصدر: البيانالإلكتروني

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعمل عن مراجعة وتحديث البروتوكول الوطني للسفر ليضم تسهيلات للمطعمين بما يخص العزل والحجر الصحي، حسب الوجهات المعنية. وذلك بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن النموذج الإماراتي في التصدي للجائحة بات مثالاً يُحتذى به، بفضل الرؤية الاستباقية للدولة، ونجاحات أبطال خط دفاعنا الأول، وجهود مؤسساتنا الصحية، وهو ما يجعل الإمارات، محطّ أنظار العالم وإشادته في التصدي لفيروس كوفيد19.

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