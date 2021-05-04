سقوط أمطار غزيرة على مدينة العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أدى امتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا إلى تكون سحب ركامية ممطرة، وهبوب رياح نشطة وقوية السرعة مثيرة للغبار والأتربة، مما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، كما انخفضت درجة الحرارة إلى 28، وسقوط أمطار غزيرة على مدينة العين.

وقال راشد العوضي متنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في حديثه لـ "البيان": "سقطت مساء اليوم أمطار غزيرة على شتى مناطق العين كالفوعة وصاع، ومزيد، وأم غافة، والنايفة وهيلي وغيرها. وأريد التنويه إلى أن كمية الأمطار التي سقطت في مزيد بلغت 6.1 ملم، أما في الفوعة فقد بلغت 6.2 ملم. ورافق سقوط الأمطار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ساهمت في تلطيف أجواء مدينة العين الخضراء، إضافة إلى سقوط البرد".

مشيرا إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة غدا الأربعاء على منطقة العين وضواحيها.

كما حذرت بلدية منطقة العين مستخدمي الطريق وقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح النشطة والقوية، كما نصحت في الوقت ذاته الفئات التي تعاني من الحساسية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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