أمطار غزيرة على خورفكان ومتوسطة على مناطق بالساحل الشرقي

المصدر: وام

شهدت إمارة الفجيرة وخورفكان ومدن ومناطق الساحل الشرقي للدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشرقية من الدولة.

أدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.

وتركّزت الأمطار على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع ومنطقة الطويين.

فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الأماكن المنخفضة.

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