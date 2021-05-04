أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الليسيلي والعوير بإمارة دبي.

وشهدت إمارة رأس الخيمة أمطار غزيرة على الغيل ووادي غليلة وأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على وداي العجيلي ووادي أصفني والحويلات.

وهطلت أمطار غزيرة على الطوية والبطين والخبيصي وعشارج والمقام والمويجعي والفقع في العين، وأمطار خفيفة على سويحان وعلى أم غافة، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوثبة بأبوظبي.

وشهدت إمارة الفجيرة أمطار غزيرة صاحبها تساقط حبات البرد على الطويين ودبا وضدنا وشرم والبليدة والبدية والحنية، وأمطار متوسطة رعدية إلى خفيفة على أوحلة والفرفار وقراط والخليبية الفجيرة ومطار الفجيرة.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على خورفكان والذيد، وأمطار متوسطة إلى خفيفة على المدام والبطائح ووادي الحلو.

مشهد للبرد بعد السقوط على الأرض منطقة سهيلة الذيد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WwnQLarBlV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2021

كما هطلت أمطار خفيفة على فلج المعلا بأم القيوين.

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