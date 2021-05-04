أمطار الخير على الإمارات
شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة.
أمطار الخير والرحمة على الطويين بـ #الفجيرة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xldyrCQ1fY— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2021
وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الليسيلي والعوير بإمارة دبي.
#أمطار_الخير في منطقة العقة بدبا الفجيرة #الفجيرة #الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PjhTqQH6Mn— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2021
وشهدت إمارة رأس الخيمة أمطار غزيرة على الغيل ووادي غليلة وأمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على وداي العجيلي ووادي أصفني والحويلات.
برد سهيلة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LfA34InfwV— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2021
وهطلت أمطار غزيرة على الطوية والبطين والخبيصي وعشارج والمقام والمويجعي والفقع في العين، وأمطار خفيفة على سويحان وعلى أم غافة، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوثبة بأبوظبي.
وشهدت إمارة الفجيرة أمطار غزيرة صاحبها تساقط حبات البرد على الطويين ودبا وضدنا وشرم والبليدة والبدية والحنية، وأمطار متوسطة رعدية إلى خفيفة على أوحلة والفرفار وقراط والخليبية الفجيرة ومطار الفجيرة.
برد دبا مسافي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EeOrUD3J65— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2021
وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على خورفكان والذيد، وأمطار متوسطة إلى خفيفة على المدام والبطائح ووادي الحلو.
مشهد للبرد بعد السقوط على الأرض منطقة سهيلة الذيد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WwnQLarBlV— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2021
كما هطلت أمطار خفيفة على فلج المعلا بأم القيوين.