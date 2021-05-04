عروض حصرية لأبطال خط الدفاع الأول من جهات حكومية في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتدوني

أطلقت عدة جهات حكومية في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مجموعة من الوجهات السياحية والفندقية الرائدة فيها، عروض تخفيضات حصرية للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وذلك استجابة لمبادرة مكتب "فخر الوطن" وتقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول المبذولة في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن والمجتمع.

يشارك في الحملة التي تستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري 2021 كل من: هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ونادي سيدات الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع عدد من شركائها في القطاع الفندقي، ومنهم: منتجع وسبا شيراتون الشارقة والمجاز بريمير للشقق الفندقية وفندق سنترو الشارقة ورويال جراند للأجنحة الفندقية وفندق بولمان وفندق نوفوتيل وفندق فور بوينتس شيراتون.

وتتضمن العروض المخصصة لأبطال خط الدفاع الأول تخفيضات تصل نسبتها إلى 40 بالمئة على باقات الحجوزات الفندقية والخدمات والمزايا المتوفرة لدى هذه الوجهات الترفيهية.

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

تقدم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 40 بالمئة في 9 من وجهاتها السياحية، مثل مليحة للسياحة البيئية والأثرية وجزيرة النور وقلب الشارقة وحدائق المنتزه وحافلة الجولات السياحية في الشارقة "سيتي سايت سيينج وورلدوايد"، بالإضافة إلى وجهاتها السياحيةمثل فندق ذا تشيدي البيت الشارقة ونزل الرفراف من مسك ونزل الفاية من مسك وواحة البداير من مسك.

وتشمل قائمة تخفيضات (شروق) المخصصة لأبطال خط الدفاع الأول خصم 20% لكل من: باقة استراحة غروب الشمس وباقة مغامرة مليحة وركوب الخيل ومركز مليحة للآثار وباقة أساليب البقاء على قيد الحياة وجبل بحيص تريك وباقة المناظر الطبيعية وباقة مشاهدة النجوم وجولة مليحة الأثرية ومغامرة دراجات الكثبان الرملية.

كما تشمل القائمة خصم بقيمة 25% على كل من: تذكرة الدخول إلى جزيرة النور مع بيت الفراشات و على الجولة الثقافية وجولة التراث الإماراتي الأصيل في قلب الشارقة و تذكرة الدخول إلى حدائق المنتزه بما فيها الحديقة المائية والحديقة الترفيهية، وخصم يصل إلى 40% على الجولة السياحية في الشارقة.

وتقدم وجهات الضيافة خصومات بنسبة 25% من السعر المعلن في نزل الرفراف ونزل الفاية وواحة البداير و30% من السعر المعلن في فندق ذا تشيدي البيت الشارقة، «تطبق الشروط والأحكام».

نادي سيدات الشارقة

طرح نادي سيدات الشارقة عروضاً وخصومات حصرية لأبطال خط الدفاع الأول تصل نسبتها إلى 15 بالمئة على حجوزات العديد من المرافق والخدمات، وتسري حتى نهاية العام الحالي.

وتتضمن الخصومات جميع المرافق التابعة للنادي وهي: بوتيك أوركيد للجمال ومطعم لفيف ومنتجع دلوك الصحي وكولاج كافيه وكنوز للضيافة والمناسبات ومركز كولاج للمواهب وكافيه التزلج والمجمع الرياضي، بالإضافة إلى خصم على الاشتراك في عضوية مركز لياقة 180 ، كما تشمل أيضًا تخفيضات على رسوم الانتساب إلى نادي سيدات الشارقة وعضوية المكتبة وصالون كولاج للأطفال والاشتراك السنوي ونصف السنوي لدخول بركة السباحة.

البيئة والمحميات الطبيعية

وتقدم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة أسعار دخول رمزية للمراكز والمحميات التابعة لها حددتها بعشرة دراهم للبالغين ودخول مجاني للأطفال الذين يقل عمرهم عن 13 عامًا.

وتشمل تخفيضات أبطال خط الدفاع الأول مراكز منتزه الصحراء بما فيها متحف التاريخ الطبيعي والنباتي والحديقة الإسلامية ومركز حيوانات شبه الجزيرة العربية و مزرعة الأطفال. كما تتضمن قائمة التخفيضات أيضًا مركز واسط للأراضي الرطبة وحديقة بحيص الجيولوجية ومركز الذيد للحياة الفطرية ومركز كلباء للطيور الجارحة ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية.

الفنادق

طرحت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع سبع منشآت فندقية في إمارة الشارقة، باقة من التخفيضات المميزة تصل نسبتها إلى 40 بالمئة خصصت لأبطال خط الدفاع الأول.

ويقدم منتجع وسبا شيراتون الشارقة تخفيضًا بنسبة 30 بالمئة على أسعار الغرف الفندقية والمأكولات والمشروبات بالإضافة إلى تقديم تذكرة مجانية عند حجز تذكرة يوم واحد لبركة السباحة والشاطىء.

وبلغت نسبة الخصم المقدم من فندق سنترو الشارقة 20 بالمئة على أفضل سعر متاح للغرف الفندقية و20 بالمئة على فاتورة المأكولات والمشروبات.

كما يقدم رويال جراند للأجنحة الفندقية عروضاً مميزة على أسعار الغرف تراوحت بين 130 إلى 160 درهماً، وخصم بنسبة 40 بالمئة على القائمة الكلية للمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى إتاحة جميع المرافق الفندقية مجانًا مع كل حجز، وطرح أسعار خاصة بقيمة 40 درهماً للفرد على استخدام مرافق الفندق لليوم الواحد (النادي الصحي، وبركة السباحة ، وصالة الألعاب الرياضية، إلخ).

وطرح المجاز بريمير للشقق الفندقية خصم بنسبة 15 بالمئة على أفضل سعر متاح للغرف الفندقية و10 بالمئة على بوفيه الغداء والعشاء وأسعار خاصة للمرافق ( النادي الصحي، وبركة السباحة، وصالة الألعاب الرياضية)، وخصم بنسبة 15 بالمئة على عضوية النادي الصحي، وخصم بنسبة 10 بالمئة على حجوزات قاعات الاجتماعات والمناسبات.

ويقدم فندق نوفوتيل عرضاً خاصاً لأبطال خط الدفاع الأول في الدولة موفرًا لهم تخفيضات خاصة على حجوزات الغرف الفندقية بأسعار تبدأ من 159 درهماً تشمل وجبة الفطور لشخصين، وخصم 25 بالمئة على فواتير المأكولات والمشروبات، فيما يوفر فندق بولمان خصومات بنسبة 20 بالمئة على رسوم عضوية الصالة الرياضية وبركة السباحة وقاعات الحفلات.

كما يقدم فندق فور بوينتس شيراتون باقات أسعار مخفضة لأبطال خط الدفاع الأول مع أسرهم بسعر صافي قيمته 120 درهماً للغرف الفندقية، فيما يبلغ سعر الغرفة الفندقية شاملًا وجبتين 199 درهماً (إقامة مزدوجة).

ويتيح العرض المقدم الترقية إلى الجناح بقيمة 199 درهماً شاملاً وجبة الإفطار، بينما تبلغ قيمة سعر الجناح مع إقامة شاملة لوجبتين 280 درهماً (إقامة مزدوجة)، وإقامة الأطفال ما دون 12 سنة تكون مجاناً. وتبلغ نسبة الخصم على فاتورة المأكولات والمشروبات 40 بالمئة، والخصم على الفعاليات الترفيهية 25 بالمئة، ويسري مفعوله حتى نهاية 2021.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول العروض، يرجى التواصل مع مركز الشارقة للاتصال 800 80000.

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