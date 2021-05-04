3.5 ملايين درهم دعماً من بنك دبي الإسلامي لـ«حميد الخيرية»

المصدر: عجمان -البيان

قدم بنك دبي الإسلامي ثلاثة ملايين و500 ألف درهم دعماً مالياً لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان من زكاة المال، لتوزيعها على مستحقيها من الأسر المتعففة والمحتاجة التي تكفلها المؤسسة، وذلك في إطار التعاون الدائم بينهما لتعزيز العمل الخيري، لا سيما في شهر رمضان المبارك.

شراكة

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن الشراكة بين المؤسسة وبنك دبي الإسلامي شراكة استراتيجية، مشيرة إلى أن البنك يعد أحد أكبر الداعمين للبرامج الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة، والتي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.

وتقدمت الشيخة عزة النعيمي بخالص الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي على دعمه المستمر للمؤسسة انطلاقاً من مبدأ التكافل والمسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في مساعدة آلاف الأسر المحتاجة، مشيرة إلى انه سيتم توزيع مبالغ الزكاة على الأسر بنسب متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، بناءً على الضوابط الشرعية، إضافة إلى الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة، والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود التي تضررت بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». ‫‬

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