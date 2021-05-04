تمديد التسجيل في جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه حتى نهاية مايو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات» تمديد فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر مايو 2021 لإتاحة المجال أمام عدد كبير من المتقدمين لاستكمال طلباتهم، إضافة إلى استقطاب عدد أكبر من الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة للمشاركة والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»: «استقطبت الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من الدول التي تشارك للمرة الأولى وحظيت بإقبال واسع من دول عديدة حول العالم ما يعزز دور «سقيا الإمارات» في دعم جهود إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لمد يد العون للمجتمعات الفقيرة والمناطق المنكوبة ويبرز الأهمية التي توليها دبي لتعزيز دور الابتكار والاستدامة في المساعي الدولية لمواجهة أزمة المياه العالمية».

وأضاف معاليه: «نظراً للتحديات التي واجهها العالم بأسره على ضوء تداعيات جائحة كوفيد 19 قررنا تمديد فترة استلام طلبات المشاركة كي يحظى جميع الراغبين بالمشاركة بفرصة استكمال طلبات التسجيل والمساهمة في تقديم تقنيات مبتكرة ومستدامة تساعد في توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين أينما كانوا».

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