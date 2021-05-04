الإمارات تعرض تجربتها في إدارة «كوفيد 19» أمام 7 دول

المصدر: دبي - البيان

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع وزراء وسفراء في 7 دول، أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الصحية، وفتح آفاق مثمرة، لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، كما تم استعراض تجربة الإمارات في إدارة وحوكمة «كوفيد 19».

وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تأدية دور محوري فعال ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة الجائحة، وتعزيز التعاون المشترك لتوفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة، وضمان وصولها العادل للجميع.

جاء ذلك أثناء لقاءات عقدها معاليه بشكل منفصل على مدى أيام عدة، استهلها بلقاء عن بعد مع يان راينهولد سفير جمهورية أستونيا، حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين في إدارة البيانات الصحية، ضمن مشروع مع منظمة الصحة العالمية وشركاء عالميين آخرين، لبناء حل عالمي وموثوق لإدارة حملة التطعيم.

تجارب

وأكد معاليه انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية، وحرصها على بناء وتعزيز العلاقات مع دول العالم وعقد شراكات صحية، وتطبيق العلاجات الحديثة النوعية للمرضى، وفق أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية، ولفت إلى جهود الإمارات في مواكبة مستجدات الابتكارات التكنولوجية في المجال الصحي، وأحدث الطرق العلاجية الذكية في ميدان الرعاية الصحية.

كما تباحث معالي العويس عن بعد مع افني عريفي سفير جمهورية كوسوفو حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، فيما عرض العويس مع ارماندو دانيال تياغو وزير الصحة بجمهورية موزمبيق، أثناء مكالمة هاتفية تبادل الخبرات بخصوص لقاح «كوفيد 19».

وفي لقاء آخر استعرض معالي العويس مع يونغ ووكون سفير جمهورية كوريا الجنوبية فرص التعاون الثنائي في مجال القطاع الصحي، واستقطاب أحدث الحلول التقنية الصحية.

كما التقى معالي عبد الرحمن العويس شوكت علي سودهن سفير جمهورية موريشيوس، وبحث معه فرص تطوير العلاقات وتبادل الخبرات.

تطوير

كما استقبل معاليه بختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وتنمية آفاق التعاون بين المؤسسات الطبية بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب على صعيد الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس «كوفيد 19».

واستقبل معالي العويس زفي هايفتز مبعوث وزير الخارجية الإسرائيلي، والوفد المرافق له، وناقش معه سبل تعزيز العلاقات بناء على اتفاق التعاون في مجال الصحة بين إسرائيل والإمارات، بما يشمل مكافحة الأوبئة العالمية، وحماية البيانات الطبية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار والطب الشخصي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب على صعيد عمليات تطعيم لقاحات «كوفيد 19» ولا سيما في ظل إنتاج دولة الإمارات للقاح «حياة- فاكس».

تطور

أكد الوزراء والسفراء في لقاءاتهم مع معالي عبد الرحمن العويس متابعتهم التطور المتسارع للقطاع الصحي في الإمارات، وتوفر البنية التحتية والتقنيات والمعدات الطبية الحديثة والتأهيل المستمر للكوادر الطبية، مشيدين بتجربة دولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، وما قدمته من مساعدات إنسانية لعدد من دول العالم على صعيد المستلزمات الطبية واللقاحات.

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