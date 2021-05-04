الإمارات ترسل 102 طن من المواد الغذائية إلى النيجر وقرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة تحمل على متنها 52 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية النيجر، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال عامر المنهالي، القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات في تشاد: «تعتبر دولة الإمارات التعاون مع المجتمع الدولي أمراً في غاية الضرورة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والناجمة عن جائحة كوفيد 19».. مشيراً إلى أن إرسال طائرة محمّلة بالمواد الغذائية إلى جمهورية النيجر يأتي دعماً للأسر المتعففة في هذا البلد الصديق خلال الشهر الفضيل.

وأضاف: «هذه هي الطائرة الثانية التي تصل إلى النيجر من دولة الإمارات، حيث تم إرسال طائرة في مايو من العام الماضي حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية استفاد منها 6 آلاف في العاملين في مجال الرعاية الصحية لاحتواء انتشار جائحة كوفيد 19».

50 طناً

إلى ذلك، أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية قرغيزستان، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قرغيزستان: «أخذت دولة الإمارات على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، في الظروف والأوقات كافة وتأتي هذه الطائرة خلال شهر رمضان الكريم، ضمن الجهود المتواصلة والقيم الراسخة لدى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والتضامن».

وأضاف: «كانت قرغيزستان من بين الدول التي أرسلت لها دولة الإمارات مساعدات في إطار الجهود العالمية لمواجهة جائحة كوفيد 19، حيث تم إرسال طائرة حملت 7 أطنان من الإمدادات الطبية، استفاد منها 7 آلاف من الكوادر الطبية في 23 أبريل 2020 لاحتواء الجائحة».

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