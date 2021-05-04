«مياه وكهرباء الإمارات» تتوقع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 %

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدرت شركة مياه وكهرباء الإمارات المتخصصة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات تقرير «متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي»، الذي توقع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 50% بحلول العام 2025 نتيجة التحول نحو إنتاج أكثر استدامة للمياه والكهرباء، وأوصى باستثمارات كبيرة في مشاريع تحلية المياه بالتناضح العكسي.

وتضمن التقرير الذي أقرته دائرة الطاقة في أبوظبي ونشر للمرة الأولى، توقعات الطلب على المياه والكهرباء في الفترة بين عامي 2021 و2027، وحدد عملية صناعة القرار فيما يتعلق بمتطلبات القدرة الإنتاجية المستقبلية لأبوظبي وخارجها، إضافة إلى توصيات بشأن قرارات التخطيط التي يجب اتخاذها العام المقبل.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن ضمان استدامة وكفاءة إنتاج المياه والكهرباء يأتي في صميم عملنا مع مواصلة ضمان الإمداد للدولة، ويعتبر تقرير متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي مرجعاً أساسياً لمتطلبات الماء والكهرباء المستقبلية.

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