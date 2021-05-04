«صحية الوطني» تواصل مناقشة سياسة الوزارة في تعزيز الصحة النفسية

المصدر: (دبي - البيان )

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد أمس، برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبد الله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

وتم خلال الاجتماع استعراض الردود الواردة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة المتعلقة بمحاور الموضوع العام المتمثلة في سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية.

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