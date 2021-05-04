حملات تفتيش على المطاعم في فلج المعلا

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

نفذت دائرة بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا حملات تفتيش استهدفت المطاعم في منطقة فلج المعلا بشكل عام والمطاعم التقليدية بشكل خاص تلك التي تكتسب شعبية كبيرة خلال الشهر الكريم للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الشهر الفضيل.

والتزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين بالاشتراطات الصحية، ومنع بيع الوجبات لتوزيعها أمام المطاعم والمنازل للحيلولة دون تشكيل تجمعات خلال شهر رمضان المبارك حفاظاً على سلامة المجتمع في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية في ظل جائحة «كوفيد 19».وأكدت البلدية بأنه تم التأكيد على أصحاب المطاعم بعدم استقبال أي طلب من الجمهور الخارجي في توفير وجبات إفطار صائم وتوزيعها بشكل عشوائي وأمام المطاعم أو المنازل.

وقد تم تنظيم آلية عمل توزيع الوجبات على أن يتم التواصل على الأرقام التي تم توزيعها على المطاعم من البلدية، وهي 0561990130، 0563693939، حرصاً على تجنب التجمعات التي تؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد،.والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية والمعنية والخيرية في الإمارة لتوزيعها بطرق آمنة وصحيحة، وبما يتناسب مع جهود الدولة في مواجهة هذا الوباء والتقليل من انتشاره من خلال اتباع أقصى درجات الوقاية عبر مجموعة من الإجراءات بجميع المطاعم وأبرزها المحافظة على صحة وسلامة معدي الخدمة بشكل دوري.إلى جانب ذلك، شاركت فرق عمل مركز شرطة فلج المعلا الشامل في توزيع الوجبات الرمضانية التي تُوزع يومياً في نقطة التوزيع الأساسية أمام مبنى دائرة البلدية.

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