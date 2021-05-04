25618 عينة حللتها مختبرات بلدية الشارقة المركزية في 2020

كشفت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة عن اختبار وتحليل 25618 عينة في مختبرات البلدية خلال 2020.

ضمن جهودها المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات الصحية السليمة وتعزيز منظومة الصحة العامة في إمارة الشارقة، كما أن عدد العينات التي تم تحليلها بقسم مختبر الأغذية في ذات الفترة بلغ 7175 عينة، منها 342 عينة غير مطابقة للاشتراطات، وبلغ عدد العينات التي تم تحليلها في مختبر البيطرة 1937 عينة، منها 16 عينة غير مطابقة للاشتراطات.

فيما بلغ عدد الاختبارات التي تم تحليلها بقسم مختبر مواد البناء 15,780 عينة، وبلغ عدد العينات التي تم تحليلها بقسم مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية 726 عينة.

وأفادت مدير إدارة المختبرات المركزية أن البلدية تتخذ العديد من الإجراءات للتعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ففي حال عدم مطابقة المنتج للمواصفات بناءً على نتيجة التحليل ويتم إبلاغ المنشأة بأن المنتج غير مطابق للمواصفات ولا يسمح بتداوله في أسواق مدينة الشارقة، ويتم مصادرة المنتج بالتنسيق مع الأقسام الرقابية في بلدية مدينة الشارقة.

تجديد

وأكدت المعلا أن إدارة المختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة متمثلة بقسم مختبر الأغذية حصلت على تجديد الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية «اليوكاس» للمرة 21 على التوالي وحصول قسم مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية على اعتماد الآيزو 17025 للمرة الأولى، وكما حصلت الموظفة أسماء الشيباني (محلل ميكروبيولوجي) على حقوق الملكية الفكرية لمشروع الكشف الدقيق عن آثار الخنزير في الأغذية.