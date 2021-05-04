366 جولة تفتيشية في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح)

نفذت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة 366 جولة تفتيشية على 763 منشأة غذائية وتجارية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأسفرت تلك الحملات عن مخالفة 166 منشأة لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كوفيد 19.

وأكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية المفاجئة والدورية على جميع المحال والأسواق في مختلف مناطق رأس الخيمة منذ بداية شهر رمضان المبارك، نتيجة لارتفاع الطلب على منافذ بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت والمطاعم والمطابخ الشعبية خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن الجولات شملت محلات بيع اللحوم والدواجن الحية والمذبوحة والمنشآت الغذائية والمنشآت الصحية المهنية، حيث أسفرت تلك الحملات عن مخالفة 166 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، حيث سيتم إجراء زيارات دورية للمنشآت المخالفة للتأكد من تصحيح إجراءاتها حسب ما تم توجيهه لها.

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