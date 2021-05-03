فيديو.. قصة ثلاث فتيات غيرت مؤسسة الجليلة حياتهن وأعادت لهن الأمل

المصدر: البيان الإلكتروني

ساهمت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عبر مؤسسة الجلية غير الربحية والعضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتغيير حياة ثلاث شقيقات نور وعائشة وريمشا وأعادت لهن الأمل بمستقبل أجمل وأفضل.

تعرفوا إلى قصتهم..

تعرفوا إلى قصة الشقيقات الثلاث نور، عائشة وريمشا.. اللواتي غيرت مؤسسة الجليلة حياتهم، وأعادت لهم الأمل بمستقبلٍ أجمل وأفضل.#مبادرات_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم_العالمية#إنجازات_2020#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FjyYoeoC9J — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 3, 2021

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