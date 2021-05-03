فيديو.. قصة ثلاث فتيات غيرت مؤسسة الجليلة حياتهن وأعادت لهن الأمل

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

ساهمت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عبر مؤسسة الجلية غير الربحية والعضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتغيير حياة ثلاث شقيقات نور وعائشة وريمشا وأعادت لهن الأمل بمستقبل أجمل وأفضل.

تعرفوا إلى قصتهم..

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