أمطار غزيرة وبرد ورياح نشطة على المناطق الشمالية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

شهدت مناطق الدولة الشمالية، اليوم، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة كانت مصحوبة بالبرد أحياناً.

واستمر الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق، مع تكوُّن السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار والأتربة، كما أدت إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج في بحر عمان.

وسقطت أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في عدد من الأودية والمناطق المنخفضة وجريان السيول أحياناً في وادي مي بالفجيرة ومدينة الفجيرة وما حولها وسقوط البرد والثلوج على والحيل وحفرة وكلباء بالشارقة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على ضدنا ودبا والبدية في الفجيرة وخفيفة على دبا الحصن بالشارقة، وكانت خفيفة في حتا بدبي وعدد من المناطق.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع تكوُّن بعض السحب الركامية الممطرة، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقد تصل سرعتها إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة تكوُّن بعض السحب الركامية الممطرة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وطبقاً للمركز الوطني للأرصاد، سُجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم في أم الزمول (العين) بواقع 41.9 درجة مئوية عند الساعة 14:15 ظهراً، بينما سجلت أقل درجة في جبل مبرح برأس الخيمة بواقع 17.5 عند الساعة 5:15 صباحاً.

وتشير السجلات المناخية إلى أن أعلى كمية أمطار سجلت خلال شهر مايو كانت بواقع 134.4 ملم على منطقة الفلي في عام 1981.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز