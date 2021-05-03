محمد بن راشد: دبي والإمارات ستبقى كما أرادها المؤسسون منارة إنسانية لكل البشر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات ودبي ستبقى كما أرادها المؤسسون منارة إنسانية لكل البشر.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "ترأست قبل قليل اجتماعاً لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد العالمية بقصر الضيافة في دبي لمناقشة أعمالنا في 2020، رغم صعوبة هذا العام بسبب الجائحة حجم إنفاق المؤسسة الإنساني في 2020 كان 1.2 مليار درهم وعدد المستفيدين ارتفع ليصل إلى 83 مليون شخص في 82 دولة حول العالم".

وأضاف سموه، "كل عام يزداد إيماننا بالعمل الإنساني.. وتزداد مشاريعنا.. ويزداد عدد الشركاء والمتطوعين .. ويزداد عدد المستفيدين .. من قصر الضيافة الذي شهد اجتماعات تأسيس دولتنا نقول: ستبقى دبي و الإمارات كما أرادها المؤسسون منارة إنسانية للبشر كل البشر.

#محمد_بن_راشد: ترأست قبل قليل اجتماعاً لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد العالمية بقصر الضيافة في #دبي لمناقشة أعمالنا في 2020 رغم صعوبة هذا العام بسبب الجائحة حجم إنفاق المؤسسة الإنساني في 2020كان 1.2مليار درهم وعدد المستفيدين ارتفع ليصل إلى 83 مليون شخص في 82 دولة حول العالم pic.twitter.com/G8lpylxmro — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 3, 2021

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