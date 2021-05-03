اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تناقش نتائج تحقيق المؤشرات الاستراتيجية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس العميد مبارك خلفان الرزي قائد عام شرطة عجمان بالإنابة اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان والمنعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم استعراض تقرير نتائج المؤشرات الاستراتيجية والمبادرات المنفذة لعام 2020.

حضر الاجتماع العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالإنابة بالسادة الضباط أعضاء اللجنة العليا الدائمة، مشيداً بجهودهم المتميزة في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات التي تدعم جودة العمل الشرطي وتحقيق أعلى مستوى في جودة حياة بيئة العمل.

جهود

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بالإنابة بالجهود المتميزة والنتائج الإيجابية لتحقيق المؤشرات الاستراتيجية في رفع نسبة الشعور بالأمان، وتعزيز السلامة المرورية على الطريق، كما أثنى على المبادرات المنفذة والتي تدعم تعزيز الأمن والأمان للفرد والمجتمع.

كما تم عرض وشرح تقرير الترشيح لجائزة وزير الداخلية مرحلة المدير العام، وأثنى على الدور المهم لإدارة الاستراتيجية في المشاركة بجوائز التميز وإعداد ملفات المشاركة، كما تم شرح آلية تعبئة النماذج الخاصة بمنظومة تسريع الأعمال.

وفي الختام ثمن العميد مبارك خلفان الرزي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تحقيق خطط أهدافها الوطنية الرامية إلى توفير أفضل الممارسات المؤسسية، بما يدعم شرطة عجمان في مسيرتها المتميزة.

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