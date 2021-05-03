زكي نسيبة : حمدان بن راشد فارس التميز و الإحسان

المصدر: وام

أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "رحمه الله" كان فارس التميز و الإحسان نهل من معين فكر المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم خلال رحلة تأسيس الدولة تعلم الكثير منهما وأسهم في بناء هذا الوطن ليسطر إلى جانبهما مسيرة حافلة بالعمل الوطني المخلص لأبناء شعبه والإنسانية جمعاء.

وقال زكي نسيبة خلال مشاركته -عن بعد- في اللقاء الذي نظمته مساء أمس كلية التربية بجامعة الإمارات تحت عنوان "الشيخ حمدان فارس التميز والإحسان": "كنت شخصيا أتابع بإعجاب كبير مسيرة الشيخ حمدان رحمه الله وهو يرافق الشيخ زايد في جميع رحلاته في الخارج، وفي لقاءاته مع الزعماء والسياسيين الأجانب والعرب تعرفنا عن كثب كان صاحب قلب رحيم، منفتح على الجميع، مع رؤية ثاقبة بعيدة النظر، يقودها حرص مطلق على المصلحة الوطنية".

وثمن معالي زكي نسيبة مسيرة عطاء الشيخ حمدان بن راشد الإنسانية، ومآثره الجليلة و شغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، جنبا إلى جنب مع حرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وأبرز بعضا من إنجازات الشيخ حمدان بن راشد في دعم التميز في المجال التعليمي وإسهامات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في تشجيع وتكريم التميز، فضلا عن دور كلية آل مكتوم للتعليم العالي بأسكتلندا في نقل الصورة الإيجابية للمجتمع الإماراتي الداعم للمرأة في مسيرة القيادة والريادة المستقبلية.

وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي حظيت به جامعة الإمارات عبر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الأمر الذي ساهم في تمكينها من أن تتبوأ المكانة المرموقة التي تستحقها.

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