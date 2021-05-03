2813 مسجداً بالشارقة في 2020

المصدر: الشارقة – البيان

كشفت بيانات حديثة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة عن ارتفاع عدد المساجد في الإمارة 27 % في العام 2020 حيث وصلت إلى 2813 مسجداً منها 1262 حكومياً و1551 خاصاً وذلك مقارنة مع عدد المساجد في العام 2018 والبالغ عددها 2223 مسجداً منها 880 حكومياً و1343 خاصاً.



وأوضحت مؤشرات الدائرة أن عدد مساجد الإمارة في العام 2020 يتوزع على 2119 مسجداً في مدينة الشارقة و446 مسجداً في المنطقة الوسطى و248 مسجداً في المنطقة الشرقية، في حين يتوزع عدد المساجد في العام 2018 على 1705 مساجد في مدينة الشارقة و292 مسجداً في المنطقة الوسطى و226 مسجداً في المنطقة الشرقية.



واستحوذت المساجد التي تتسع لأقل من 500 مصلي على النصيب الأكبر من عدد المساجد في الإمارة للعام 2020 بواقع 2452 مسجداً، يليها المساجد التي تتسع ما بين 500 و999 مصليا 153 مسجداً، وما بين 1000 و5000 مصلي 108 مساجد ، أما المساجد التي تتسع لأكثر من 5000 مصل فيبلغ عددها 10 مساجد.



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