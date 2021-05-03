اجتماعية الشارقة تطلق مبادرة "فرحة عيد" لإسعـاد الأطفال على مستوى الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مؤخراً مبادرة "فرحة عيد" ضمن فعاليات المبادرات المجتمعية في السنة الثامنة على التوالي ؛ لتوفير هدايا العيد على مستوى إمارة الشارقة بطريقة افتراضية .

تستهدف المبادرة فئة الأطفال ، كما تهدف إلى تعزيز المبادئ والتراحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع للارتقاء بالعمل الاجتماعي ذي المسؤولية المجتمعية.

وأكدت دائرة الخدمات الاجتماعية؛ أن "فرحة عيد" واحدة من سلسلة من المشاريع المجتمعية التي تنفذها الدائرة على مدار العام كجانب من جوانب المسؤولية المجتمعية التي تساهم في إسعاد الأفراد، وتترك أثراً طيباً في نفوس الأطفال و أفراد المجتمع.

وتدعو الدائرة كافة المؤسسات والأفراد المساهمة لدعم ومساندة مبادرة "فرحة عيد" التي تتكفل بإسعاد الأطفال بهدايا لعيد الفطر المبارك.



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