القرية العالمية تدخل التاريخ بتحقيق اللقب 25 في غينيس للأرقام القياسية

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، موسمها الخامس والعشرين مساء أمس، الأحد 2 مايو، في عالم من الروائع، بعد أن سطرت اسمها في التاريخ وسط أجواء من السعادة والحماس استمتع بها جميع الحضور. واستطاعت الوجهة الرائدة تحقيق هدفها الذي تم الإعلان عنه عند افتتاح الموسم في أكتوبر الماضي، والمتمثل بتسجيل 25 رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية، احتفاءً بذكرى اليوبيل الفضي على إنطلاقها. وحققت القرية العالمية "أعلى ارتفاع لإطلاق الألعاب النارية أثناء القفز الحرّ"، في لوحة ساحرة من الأضواء التي زينت سماء الوجهة، لتكون أروع الذكريات في آخر ليلة من الموسم.

وتمكنت الوجهة العائلية من تحقيق آخر الأرقام القياسية بالتعاون مع سكاي دايف دبي، في احتفالية أذهلت ضيوف القرية العالمية في اليوم الأخير من الموسم 25، بعد أن قفز 20 من محترفي القفز الحرّ من ارتفاع يزيد عن 15000 قدم، مضيئين السماء بـ 78 لعبة نارية فضية اللون تمثل الثقافات التي شاركت في موسم اليوبيل الفضي. وقام ممثل غينيس للأرقام القياسية بعد التحقق من جميع الأدلّة والمعطيات، بالإعلان عن فوز القرية العالمية باللقب الخامس والعشرين على المسرح الرئيسي في الوجهة وتسليم الشهادة الرسمية للّقب إلى بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، ليقوم الفريق بعد ذلك بالضغط على زر الألعاب النارية الشهير وإطلاق عرض الألعاب النارية الموسيقية الأخير هذا الموسم وسط تشجيع من الضيوف.

وقالت جاكي اللنبي، مدير تنفيذي - التسويق والفعاليات في القرية العالمية: "إنه من الصعب أن نصدّق سرعة مرور الوقت، بحيث أننا نشعر بأننا أعلنا بالأمس فقط عن تحديد هدفنا في تحقيق 25 رقم قياسي هذا الموسم، وهو الأمر الذي كان بالواقع قبل 6 أشهر عند إنطلاق موسمنا الخامس والعشرين. لقد كانت رحلة مميزة وأكثر من رائعة لنا طوال هذه الفترة، واجهنا فيها بعض التحديّات، ولكننا كنا دائماً على ثقة من تمكننا من القيام بالمستحيل نظراً لمرونة استراتيجيات التشغيل التي نعمل بها. نقدّم جزيل الشكر إلى جميع الأشخاص والشركاء الذين كانت لهم مساهمات بارزة في رحلتنا القياسية، والذين يشملون الفرقة الأكبر لموسيقى الروك على وجه الأرض، روكين 1000، وطيران الإمارات، وجميرا، وشبكة الإذاعة العربية، وسكاي دايف دبي، وميراج للترفيه، وبالتأكيد فنحن ممتنون أيضاً لشركائنا في القرية العالمية وفرق عملهم الرائعة لدعمهم اللامحدود لنا.

ومن جهته، قال شادي جاد، مدير التسويق الأول - غينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "استطاعت القرية العالمية بفضل شغفها بمشاركة المحتوى المميز والتجارب الرائعة من إطلاق إحدى أكبر الحملات التسويقية هذا الموسم للاحتفال باليوبيل الفضي. وتمكنت الوجهة الترفيهية من إثبات ريادتها في المشهد السياحي العالمي، كأول علامة تحقق 25 رقماً قياسياً عالمياً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصص قسم كبير منها لدعم المبادرات الإنسانية، بما في ذلك حملات التبرع وتوزيع الطعام على الجمعيات الخيرية. ويسعدني التقدم بالتهنئة للقرية العالمية وفرق العمل فيها، على اكتساب هذا العدد من الألقاب بكل جدارة، خلال هذا الموسم الاستثنائي".

وتعود القرية العالمية لاستقبال ضيوفها للموسم الـ26 في أكتوبر من العام الجاري، حيث سيتم الإعلان عن آخر المستجدات على نحو متتابع خلال أشهر الصيف.

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