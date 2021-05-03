4 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لجمعية الإحسان الخيرية

المصدر: عجمان - البيان

قدم بنك دبي الإسلامي دعماً مالياً بقيمة 4 ملايين درهم من ضمن زكاة المال، إلى جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، بهدف دعم مشاريعها وبرامجها الخيرية ولمساعدة المستحقين من الأسر المتعففة والمحتاجة التي تكفلها الجمعية في العام الجاري، وذلك في إطار التعاون المستمر الذي يقدمه «دبي الإسلامي» من دعم للمشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية.

وأكد الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية، وبنك دبي الإسلامي الذي يعد أحد أبرز الداعمين والمتبرعين للمشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعية لتقديم المساعدات للمحتاجين، وقضاء حوائجهم ومتطلباتهم الضرورية التي تكفل لهم حياة كريمة.

وذكر أن ما يقارب من 7000 أسرة معوزة، ستستفيد من المساهمة بما يخفف المعاناة عن كاهل أرباب هذه الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن تداعيات وآثار جائحة كورونا، كما سيتم توزيع «الزكاة» على الأسر بمبالغ متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، بناءً على الضوابط الشرعية، إضافة إلى الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة، والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود بما يحقق الهدف الإنساني من الأعمال الخيرية لترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي.

ووجه الشيخ محمد بن علي النعيمي الشكر إلى بنك دبي الإسلامي على الدعم والعطاء المستمر للجمعية، مثمناً دور البنك الإنساني والمجتمعي كل عام تجاه الجمعيات الخيرية، وخصوصاً جمعية الإحسان الخيرية، التي ستوزع الزكاة على مستحقيها حسب الكشوف المعدة لديها.

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