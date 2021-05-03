«محمد بن راشد للإسكان» تصدر 1131 قرض بناء مسكن في 2020

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لــ «البيان» أن المؤسسة أصدرت خلال العام الماضي 1131 قرض بناء مسكن بقيمة 847.45 مليون درهم، و81 قرض مسكن جاهز بـ60.32 مليون درهم، فضلاً عن 17 قرض شقة بنظام الإيجار الميسر بـ1.5 مليون درهم.

تطوير

وقال قرقاش إنه تم كذلك إصدار 158 قرض صيانة أو إضافة أو إحلال بقيمة 47.4 مليون درهم، فضلاً عن 77 قرض شراء مسكن من السوق المحلي بـ57.71 مليوناً، فيما بلغ عدد خدمات طلب أرض سكنية 2076، وطلب منحة مسكن 169، وطلب شقة سكنية 76، و60 طلب منحة بناء مسكن، و252 طلب منحة الصيانة أو الإضافة أو الإحلال «جزئي وكلي». وذكر أن المؤسسة تحرص بشكل مستمر على تطوير وأتمتة الخدمات المقدمة للجمهور، وأن هذا التحول الإلكتروني الذي كرّسته المؤسسة من خلال إطلاق الخدمات الذكية، قلل من المراجعة والانتظار للمستفيدين من الخدمات، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الخدمات الذكية التي يمكن للمراجعين الاستفادة منها في الحصول على خدماتهم، حيث تم توفير مجموعة متنوعة من التطبيقات الذكية الخاصة بالمتعاملين.

دعم مهم

ولفت قرقاش إلى التطبيق الرئيسي للمؤسسة «إسكان» وتطبيق «المصمم الذكي» وتطبيق «معرف الإسكان»، و«نظام الذكاء الإسكاني»، فيما تم إطلاق العديد من الخدمات الذكية الإلكترونية، مثل منصة الخدمة الذاتية، ومبادرة التحول الرقمي في التقديم على الخدمات الإسكانية، وتطبيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومبادرة تمكين سفراء الخدمة. وتتيح خدمة قرض مسكن جاهز للمتعامل شراء مسكن جاهز بدفع قيمة المسكن بالكامل ضمن المشاريع التي تشرف على بنائها المؤسسة، فيما تتيح خدمة قرض بناء مسكن للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته 750 ألف درهم كحد أقصى بغرض بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية الممنوحة الخالية مع التعهد بالبناء خلال مدة محددة، فيما يتيح قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته 300 ألف درهم كحد أقصى بغرض صيانة المسكن القائم أو الإضافة عليه أو إحلال الجزئي أو إحلال كلي بقيمة 750 ألف درهم كحد أقصى.

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