مكافآت مالية للصيادين الإماراتيين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

قررت إدارة سوق الجبيل في الشارقة توزيع مكافآت مالية خلال الشهر الفضيل على الصيادين الإماراتيين المرخصين؛ تقديراً لدورهم في تلبية احتياجات المستهلكين، وتمكينهم من المحافظة على مهنتهم. وشملت هذه المكافآت صيادي الإمارة المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد، سواء من أعضاء جمعية الصيادين أو غيرهم من الصيادين في الشارقة، ممن تنطبق عليهم المعايير، التي وضعتها إدارة سوق الجبيل.

وقال وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول: «جاءت المكافآت لهذا العام بقيمة مادية أعلى من الأعوام السابقة، مراعاة للظروف التي مر بها الصيادون في ظل جائحة كورونا».

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