ورشة حكومة دبي تطلق مبادرات احتفاء برمضان

المصدر: دبي- البيان

احتفاء بشهر رمضان المبارك، وفي خطوة تتماشى مع التزامها المستمر بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، أطلقت «ورشة حكومة دبي» مجموعة من المبادرات النوعية، التي تتماشى وروح الشهر الفضيل، منها برنامج «خير» التطوعي، الذي يهدف إلى حث الموظفين على التطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية والإنسانية، التي تعود بالنفع على الجميع، وستكون أولى ثمراته المشاركة في توزيع وجبات إفطار مع جمعية بيت الخير.

كما بادرت بوضع منشورات تفاعلية داخلية، إلى جانب تنظيم محاضرات تثقيفية، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، سعياً وراء الارتقاء بمستوى الوعي العام حول مختلف القضايا الصحية والدينية والاجتماعية، وأبرز المواضيع المستوحاة من شهر الخير والمغفرة.

وأوضح فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي» أن إطلاق هذه المبادرات الرمضانية يأتي تماشياً مع التزام الورشة بتعزيز أجواء الإيجابية، ونشر قيم السعادة بين أوساط الموظفين، لافتاً إلى أنّها خطوة باتجاه ترسيخ ثقافة العطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تقود مسيرة الخير.

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