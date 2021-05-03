«الاتحاد للقطارات» تنجز جسر الفاية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكدت المهندسة خلود المزروعي مساعد مدير مشروع في شركة الاتحاد للقطارات أن قطار الاتحاد يواصل إنجاز العديد من الأعمال الإنشائية، بحسب كل مرحلة والجدول الزمني، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من جسر الفاية، وهو الأخير في الحزمة «ب»، ويربط بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويتكون من معبرين سفليين، بعرض 35 متراً، وارتفاع 12 متراً، وطول 51 متراً، لافتة إلى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للجسر، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من الأعمال التحضيرية للسكة الحديد. وأضافت: تم فتح الحركة المرورية على الجسر، الذي يتكون من 4 حارات باتجاه الفاية وحارتين باتجاه سيح شعيب، مؤكدة أن الأعمال تتواصل في مواقع وجسور أخرى، حيث تم إنجاز أعمال بنسبة 61% لجسر يقع في مسار الحزمة «ج».

وقالت: تشمل المرحلة الثانية مجموعة من الأعمال الإنشائية، من بينها تطوير المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية، الذي يعد الأضخم والأهم في الشبكة، ويتضمن أعمال التخزين والتجهيز والتشغيل والصيانة لقاطرات وعربات البضائع ومستودع المركبات الثقيلة مع مهام التحكم في عمليات الخط الرئيسي بالكامل، بالإضافة إلى تطوير محطات للشحن قادرة على التعامل مع جميع عمليات التحميل والتفريغ، فضلاً عن بناء ثاني مصانع العوارض الخرسانية، والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 72 ألف عارضة خرسانية شهرياً مخصصة للمرحلة الثانية.وتعتبر شبكة السكك الحديدية الوطنية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في الإمارات، وأحد أكبر مشاريع البنية التحتية، حيث إنها تربط المراكز الرئيسية للصناعة والإنتاج والمراكز السكانية بنقاط الاستيراد والتصدير، بحسب مراحل تنفيذ المشروع، كما أنها ستُشكل جزءاً حيوياً من شبكة السكك الحديدية المُخطط إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز