مذكرة تفاهم بين شرطة دبي ومركز أبحاث التميز المؤسسي في نيوزلندا

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم عن بعد مع مركز أبحاث التميز المؤسسي في نيوزلندا، وذلك في إطار ترسيخ علاقة الشراكة بين شرطة دبي والمركز، في مجال التدريب والتطوير للكوادر البشرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين. وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، فيما وقعها من جانب مركز أبحاث التميز المؤسسي، الدكتور روبن مان، مدير المركز. ورحب اللواء العبيدلي في بداية اللقاء بالشراكة والتعاون بين الجانبين، مؤكداً أن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يوجه بشكل دائم على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات، بهدف الارتقاء بأساليب العمل من خلال تدريب وتطوير الموارد البشرية، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، واعتماد البرامج التدريبية التي من شأنها رفع مستوى الأداء.

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