زكي نسيبة: زايد نقل الإمارات إلى العالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أنه يُمكن الاستفادة من نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ نهجه وفكره المستدام في العمل الإنساني على مدار الخمسين سنة المقبلة، وذلك عبر الاستثمار في الإنسان، الذي يُعدّ أهم ثروة في الوطن. جاء ذلك خلال مشاركته في «ملتقى غرس زايد» الافتراضي، الذي أطلقه برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، وقال: إن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة، لأنه يحتفي بتراث ورؤية «زايد المُلهم»، القائد المؤسس وتراثه الإنسانيّ الغنيّ الحافل بالإنجازات، التي أذهلت العالم بأَسره. وذكر نسيبة في الجلسة الحوارية الافتتاحية تحت عنوان زايد العطاء: إرث وتاريخ الشيخ زايد في العطاء ونتائجه (مبادرات راسخة في مجالات العمل الإنساني)، إن هذا الملتقى يستحضر التجربة الفذّة لمؤسس الدولة، رحمه الله، لغرسها في عقول الشباب والأجيال القادمة من أبناء الوطن، فقد كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب رؤية سياسية واقتصادية جديرة أن تُدرّس في أرقى معاهد السياسة ومراكز إعداد القادة العالمية، قاد شعبه على امتداد قُرابة ستة عقود في مسيرة حافلة، نقل خلالها الإمارات مِن أطراف الصَّحراء إلى رحاب العالمية.

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