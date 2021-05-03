عمار النعيمي: أبناء الإمارات لم يخيّبوا ظن القيادة والوطن

المصدر: عجمان - البيان

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن بلادنا تنعم بقيادة حكيمة تؤمن بدور الشباب وأهميتهم في المجتمع وتسعى إلى تمكينهم من القيام بهذا الدور، وتميزت قيادتنا بالحرص الشديد على العناية والاهتمام بشؤون الشباب والعمل المخلص الجاد لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم من خلال توفير بيئة تتيح لهم الابتكار والإبداع والمشاركة في التنمية الشاملة التي تنتظم في ربوع الوطن كافة.وقال سمو ولي عهد عجمان إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد دائماً أن الشباب هم الرهان الحقيقي في تحقيق أي تقدم ننشده أو مستقبل نتطلع إليه.

مناسبة

وأضاف سموه بمناسبة تشكيل مجلس شباب إمارة عجمان إن شباب الإمارات اطلعوا بدور متعاظم في كل الساحات وعلى الصعد كافة يبنون دولة الإمارات ويشيدون صروح المجد، وقد ظلوا دائماً على قدر المسؤولية، فلم يخيبوا ظن القيادة ولا آمال الوطن، وقد كان لهم نصيب مقدر في استمرار العطاء والمحافظة على الإنجازات.

وعبّر سمو ولي عهد عجمان عن تفاؤله بالدورة الجديدة لمجلس شباب إمارة عجمان بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي أصبحت منصات شبابية حوارية تتفجر فيها طاقات الشباب وأفكارهم ومبادراتهم وتطلعاتهم لتعزيز مواهبهم .

ومن جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «تعمل دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة على زيادة مساهمة الشباب في مسيرة التنمية الشاملة في كل إمارات الدولة من خلال منحهم الفرصة لإثبات جدارتهم ورفد العمل الوطني بأفكارهم وجهودهم وطاقاتهم الهائلة. يمثل تشكيل مجلس شباب إمارة عجمان خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، إذ نؤمن بقدرة شباب إمارة عجمان على إضافة جهود نوعية إلى منظومة العمل الشبابي على مستوى دولة الإمارات، ويضم مجلس عجمان للشباب في دورته الخامسة مجموعة من ذوي الكفاءة، وهم غاية فريد محمد الهرمودي، ومروة محمد عبدالرحمن محمد صالح، ومحمد سالم مطر الشامسي، وخولة عبدالله محمد عبدالرحمن الرئيسي، وذلك إلى جانب حميد محمد مراد عيسى الحوطي، وبشرى محمد عبدالله أمير، وأماني أحمد عيسى فلاو المطروشي.

حرص

وأشاد د. سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان بحرص واهتمام قيادات الدولة بتهيئة جيل من الشباب قادرين على حمل الراية والسير بها نحو ميادين وآفاق متجددة بأفكارهم النيّرة وطموحاتهم الكبيرة، وأضاف إننا نشهد في كل تشكيل جديد لمجالس الشباب كوكبة متميزة من الشباب والشابات متحمسين لخدمة وطنهم. ومن جهته، قال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب: إن الشباب هم أغلى ثروات الوطن، وبتمكينهم يسير الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً في كل المجالات، ليكونوا مستعدين لقيادة مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية الدولة في كل المجالات، وضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق مئوية الإمارات .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز