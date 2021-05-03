«دبي الذكية» و«محمد بن راشد للطب» تطوران نموذجاً جديداً للرصد الوبائي لـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي الذكية»، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن تطوير نموذج وبائي جديد للتنبؤ بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويعد النموذج الجديد تصوراً متطوراً ومتخصصاً لنموذج SEIR «سرعة التأثر- التعرض- الإصابة- التعافي»، والذي يستخدم على نطاق واسع في علم الأوبئة للنمذجة الرياضية لانتشار الأمراض المعدية، خلال فترات الحضانة.

ويعتبر النموذج الأولي SEIR أكثر عمومية، وغير قادر على إبراز الطبيعة الفريدة لجائحة فيروسية جديدة، مثل «كوفيد 19»، ومن هذا المنطلق، قام الباحثون في دبي الذكية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتطوير واختبار إصدار متخصص من نموذج SEIR، يسمى SEAHIR «سرعة التأثر- التعرض- بدون أعراض ظاهرة- الإدخال في المستشفى- عزل- تعافي»، حيث أصبح التصور الجديد قادراً بشكل أفضل على رصد الديناميكيات الفريدة لتفشي فيروس «كوفيد 19». ونُشر العمل في «المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة» في عدد خاص يسمى «نمذجة الأمراض المعدية في عصر البيانات المعقدة» في مارس 2021.

ويمكن لنموذج SEAHIR التنبؤ بمتطلبات الرعاية الصحية بشكل أكثر تفصيلاً، حيث يأخذ في الاعتبار تأثير التدخلات غير الدوائية، مثل التباعد الجسدي، واستراتيجيات الفحص المختلفة على عدد حالات الإصابة المؤكدة.

واستخدمت دبي الذكية النموذج لأول مرة في «لوحة التحكم الذاتية الذكية- كوفيد 19»، التي تم تطويرها بالشراكة مع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» في دبي، وذلك لمراقبة انتشار فيروس «كورونا» المستجد والتنبؤ به.

ومن جهته، قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «يعد تطوير النموذج الجديد SEAHIR إنجازاً مهماً يعكس نهجنا في الالتزام بعلوم البيانات في مواجهة جائحة (كوفيد 19) في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة. نؤمن في دبي الذكية بأن البيانات أداة فعالة لاتخاذ القرارات المدروسة، وهو نهجنا في التعامل مع الوباء وتداعياته، من أجل دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة في دبي، حيث نعتمد باستمرار على البيانات الدقيقة في جميع مخططاتنا لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض».

فخر

وأضاف: فخورون بتطوير مشروعنا بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ونشره على نطاق واسع في المجلة العلمية الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة، وهو ما يعزز سمعة دبي والإمارات، ويضاعف مساهمتنا في الحد من يونس آل ناصروضم الفريق البحثي، إلى جانب يونس آل ناصر، الدكتور ألكسندروس ليونتسيس، والدكتورة آمنة الشامسي من دبي الذكية، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، والأستاذة الدكتورة أبيولا سينوك، والدكتور توم لوني من كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

تميز

وثمن الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» بدبي على التعاون المشترك بين الجامعة ودبي الذكية في تطوير نموذج متخصص لرصد الوباء، والعمل على هذه الورقة البحثية، وهو ما يعكس أيضاً حرص الجامعة على خدمة المجتمع، وتأكيد دورها كونها مؤسسة معرفية حاضنة للأبحاث، من أجل الارتقاء بمستويات الخدمات الصحية في المجتمع.

وقال الدكتور عامر شريف: «أود أن أهنئ فريقَي دبي الذكية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وأشجع كل من شارك في هذا الإنجاtز على استمرار نشر الخبرات والمعرفة لخدمة مجتمعاتنا. رحلة مواجهة الوباء تتطلب تضافر الجهود بشكل مستمر على المستويات الأكاديمية والطبية والممارسات المجتمعية، وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال التعاون مع شركائنا، وإننا فخورون اليوم، بما وصلنا إليه من إنجاز بالتعاون مع دبي الذكية، وما سيكون لذلك من دور جوهري في تعزيز الجهود الحكومية بالاستجابة، والحد من انتشار الوباء المستندة إلى أسس ثابتة من العلوم وقواعد البيانات».

بيانات

ويمكن استخدام نموذج SEAHIR الجديد المكون من 6 وحدات وتوسيعه من قبل صانعي القرار والباحثين في مختلف الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم.

دعم

استخدم الفريق مجموعة بيانات متاحة للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة كدراسة حالة لتحسين العناصر الرئيسة للنموذج ومقارنتها مع عدد الحالات، وتم استخدام نموذج SEAHIR من قبل مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» بدبي لرصد الوباء، ودعم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب بشأن تطوير استراتيجيات الفحص، وزيادة قدرة قطاع الرعاية الصحية، وتنفيذ التدخلات المناسبة لاحتواء انتشار الفيروس.

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