سلطان القاسمي يصدر قانوناً بإعادة تنظيم شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن قوة شرطة الشارقة هيئة مدنية نظامية، تُلحق إدارتها التنفيذية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ويكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسها الأعلى.

وتهدف القوة بحسب القانون إلى المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة، وتعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع، وتفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من أخطارها.

ويكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة، تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها، تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها، أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

وينظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

ونص القانون على أن يتولى القائد العام لشرطة الشارقة إدارة القوة ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

وبحسب القانون يُحدد القائد العام بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه. وتتحمل الحكومة نفقات الكسوة والانتقال والتجهيز والتسليح والإعاشة ممن يصدر بتحديدهم قرار من القائد العام، ونفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.

ووفقاً للقانون فإن لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم.

نادي الشطرنج

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2021م بشأن تنظيم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بشؤون لعبة الشطرنج والأنشطة الثقافية والمجتمعية يُسمى:

«نادي الشارقة الثقافي للشطرنج»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه. ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من مجلس الشارقة الرياضي بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النادي أن يُنشئ له فروعاً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

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