ضيوف رئيس الدولة يؤكدون التحلّي بالقيم الأخلاقية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني للعلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذين يستضيفهم سموه سنوياً لإثراء نفحات شهر رمضان المبارك بالدروس والمحاضرات والندوات، نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية محاضرة رمضانية عبر التقنية المرئية بعنوان «آداب المناجاة» قدمها الدكتور نظير عباد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية دعا فيها إلى استثمار الأوقات المباركة في الدعاء والتوجه إلى الله بقلب صادق، والحرص على الأعمال الصالحة والقيم المثلى التي ترسخ للعلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع وشرائحه، وتدفع إلى التعاون والتكاتف ونبذ الاختلاف والتمييز التزاماً بنهج الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة التي تؤكد الأخلاق الحسنة.

وألقى الشيخ سليمان الطريفي، من المملكة العربية السعودية ومن العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة هذا العام، محاضرة ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني للعلماء الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تحدث فيها عن العطاء الآخر، مؤكداً أن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، هو نموذج في العطاء والبذل والإنفاق وله بصمات خيرية في كل العالم أكسبته حب الشعوب.

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