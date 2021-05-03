«بلومبرغ»: المشروع يطوّر بيئة عمل جديدة للمنطقة

المصدر: دبي - البيان

تناولت وكالة أنباء «بلومبرغ» تأسيس دبي لمدينة أعمال جديدة مصممة لاستضافة شركات زراعية تخصصية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار اندفاعة مركز الأعمال في الشرق الأوسط إلى تحقيق الأمن الغذائي.

ونقلت الوكالة ما جاء في تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أن مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي» المرحلة الأولى سيضم مقرات للشركات، ومركزاً للأبحاث والابتكار، ومخازن لوجستية ذكية ومناطق للزارعة العمودية والمائية وغيرها، مشيرة إلى أن دبي إلى جانب إمارات الدولة الأخرى كانت تسعى إلى تأمين إمداداتها الغذائية، وأن البلاد بعد الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية وتعطل سلاسل التوريد الناجم عن الجائحة سرعت خططها لزراعة المزيد من المحاصيل وتربية المزيد من الماشية.

ونقلت الوكالة ما جاء في تغريدة صاحب السمو عن أهداف المشروع: «يتجاوز حجم تجارة الغذاء في الإمارات 100 مليار درهم سنوياً (ما يعادل 27 مليار دولار)، ونحن ملتقى عالمي لوجستي لتجارة الغذاء وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطوير تقنيات زراعية جديدة وترسيخ أمننا الغذائي المستقبلي».

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