«اقتصادية أبوظبي»: إجراءات جديدة لضبط الأسواق خلال العيد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعلان إجراءات جديدة في المراكز والمنشآت التجارية خلال عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بجائحة «كوفيد 19».

وقال أحمد طارش القبيسي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة، لـ«البيان» إن الإجراءات الجديدة تستهدف المراكز والمنشآت التجارية للتأكد من استقرار الأسعار في الأسواق لحماية المستهلكين، والتأكد من خلو الأسواق من البضائع المقلدة والمغشوشة التي تتسبب في الإضرار بصحة أفراد المجتمع بالإضافة إلى تضرر المستثمرين أصحاب العلامات التجارية.

وأكد أن الدائرة بدأت الاستعداد لعيد الفطر المبارك، حيث تتواصل الزيارات التفتيشية بشكل مكثف لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد 19». وأوضح أن الجولات مستمرة طوال أيام الأسبوع ويتخللها حملات صباحية ومسائية وفي حالة رصد أي تجاوز يتم اتخاذ إجراء مباشر بناءً على حجم وجسامة المخالفة، حيث يتم تحرير إنذارات ومخالفات وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة التجارية إذا كانت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وحدث وتم إغلاق أكثر من منشأة غير ملتزمة.

وأضاف أن جميع القرارات والتعاميم التي تصدرها الدائرة تصل مباشرة إلى المراكز التجارية والجهات المعنية من خلال جولات المفتشين أو من خلال رسائل مباشرة عبر البريد الإلكتروني للمنشآت أو رسائل نصية، مؤكداً أن الحملات تهدف لحماية المستهلكين خلال زيارتهم للأسواق وكذلك حماية العاملين في المراكز التجارية مع قرب عيد الفطر، وكذلك حماية أفراد المجتمع بالتأكد من عدم وجود عروض ترويجية مضللة خلال الفترة المقبلة.

معايير الصحة

أكد أحمد القبيسي أن دائرة التنمية الاقتصادية تواصل جهودها بهدف الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها في جميع المنشآت التجارية في الإمارة، مشيراً إلى التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة لتنفيذ برنامج «Go Safe» الذي أقرته حكومة أبوظبي.

وأوضح القبيسي أن البرنامج يقدم شهادة للمراكز التجارية، لتأكيد التزامها بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن جميع المراكز التجارية في أبوظبي تم إدراجها في البرنامج.

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