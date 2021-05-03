مرور دبي تنظم ورشاً تدريبية لسائقي تاكسي مترو

المصدر: دبي - البيان

أفاد العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للمرور نظمت عدة ورش عمل تدريبية عن بعد، وكذلك نظمت ورشاً ميدانية لسائقي مركبات الأجرة في تاكسي (مترو) استفاد منها أكثر من (1200) سائق.

وأكد سعيهم لتحقيق السلامة المرورية على الطريق، ودمج المجتمع المدني في العمل الشرطي من خلال إطلاق البرامج التدريبية والتأهيلية، وعقد ورش عمل للسائقين لتأهيلهم بطرق استخدام تطبيقات شرطة دبي الذكية لإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة.

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