17 % زيادة في ميزانية 2021 لـ «أصدقاء مرضى السرطان»

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، اجتماعاً لمناقشة خطة عمل الجمعية خلال دورة المجلس الجديدة للعامين المقبلين، وآليات مساعدة المزيد من مرضى السرطان بعد زيادة ميزانية عام 2021 بنسبة 17%، إلى جانب إعادة توزيع المناصب بين الأعضاء بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. وضم مجلس إدارة الجمعية من الأعضاء السابقين كلاً من سوسن الفاهوم جعفر رئيس المجلس، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائب رئيس المجلس، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي أمين السر، ومحمد جمعة المشرخ أمين الصندوق، ونهى محمد صفر، والأعضاء الجدد، المنتخبين الشيخة عائشة القاسمي، وإبراهيم الخيال، والدكتورة موزة الشحي، وميرا تريم الشامسي، وخولة السركال، والدكتور عمر الحمادي.

وقالت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة الجمعية: ركزنا في الاجتماع خلال مناقشة الميزانية على ضرورة مساعدة المزيد من المصابين بمرض السرطان غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، حيث عملنا على زيادة الميزانية المخصصة بمعدل 17%، بما يعكس أهداف الجمعية في المساعدة وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية التي يفرضها السرطان على المرضى وعائلاتهم.

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