«طرق دبي» توزّع المير الرمضاني

المصدر: دبي- البيان

تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي سنوياً على المشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات الرمضانية، وخصوصاً الإنسانية والخيرية منها، خلال الشهر الفضيل، وذلك لما تمثله من قيمة اجتماعية وإنسانية كبرى. ومن بين الفعاليات والأنشطة الرمضانية تلك المتعلقة بيوم زايد للعمل الإنساني، وهو ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام.وقالت روضة المحرزي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن الهيئة وزّعت المير الرمضاني، وذلك من خلال توزيع بطاقات نول قيمة الواحدة منها (500) درهم إلى المستحقين من سائقي مركبات الأجرة والحافلات.

وأوضحت أنه يمكن استخدام هذه البطاقات في دفع قيمة المشتريات في عدد من محلات التجزئة في دبي والإمارات الأخرى.

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