الإمارات تتصدّر العالم بأعلى معدل تطعيم لـ«كوفيد19»

المصدر: دبي - البيان

أظهر تصنيف «بلومبرغ إيكونوميكس» حول 75 اقتصاداً أن دول مجلس التعاون وشرق آسيا حققت أداء أفضل من بقية دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية، خلال تفشي فيروس «كورونا». وأظهر التصنيف أن دول مجلس التعاون وآسيا «كوريا الجنوبية والصين وتايوان» حققت أفضل أداء بين الدول، بينما تكافح بقية مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية تحت وطأة الجائحة.

صدارة

وحلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في صدارة القائمة، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول، بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث في القائمة، وفي المركز الأول بأعلى معدل تطعيم في العالم.

ووفقاً لزياد داود، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الأسواق الناشئة في «بلومبرغ إيكونوميكس»، فقد صعدت دول مجلس التعاون إلى صدارة القائمة في الـ 30 يوماً الماضية، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى معدلات التطعيم، التي تعدّ من بين أعلى المعدلات في العالم، وتابع: «إضافة إلى ذلك، اقترب النشاط الاقتصادي من مستويات ما قبل الفيروس، وذلك على الرغم من التباطؤ الأخير الذي تزامن مع شهر رمضان».

واحتلت اقتصادات كوريا الجنوبية والصين وتايوان مراكز متقدمة في قائمة «بلومبرغ» للأداء، حيث تمكنت هذه الدول بفضل السياسات والإجراءات القوية، التي اتخذتها في وقت مبكر من احتواء الفيروس والتعافي بشكل كبير من تبعات الجائحة. كما انضمت بنغلاديش إلى التصنيف العالمي، بفضل تعافي قطاع التنقل فيها.

آلية

ويستخدم تصنيف «بلومبرغ إيكونوميكس» مجموعة من المقاييس الاجتماعية، بما في ذلك معدلات الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، ومعدلات الوفيات، ومدى تقدم عمليات التطعيم، وحركة النشاط الاقتصادي والسياسات، لتقييم الدول الأكثر كفاءة في احتواء فيروس «كوفيد 19» دون إلحاق أضرار جسيمة بجودة حياة سكانها أو اقتصادها. ويتم استخدام هذه البيانات لحساب النتيجة النهائية، وترتيب الدول، وفقاً لحالات الوفيات الناجمة عن الفيروس، وعدد جرعات اللقاح المقدمة.

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