محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضايا الوطن والمواطن

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



وتبادل سموهما، خلال اللقاء الأخوي، الأحاديث الودية وتناولا عدداً من القضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن خاصة ما يتعلق بتعزيز مقومات الحياة الكريمة وتحقيق السعادة والاستقرار الاجتماعي للمواطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة جائحة «كورونا» والحد من تأثيراتها على مختلف المجالات وللعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت.



واستذكر سموهما في هذا الشهر الفضيل الجهود المباركة التي بذلها القادة المؤسسون، رحمهم الله، والتي أرست أركان هذا الوطن ونهضته وتنميته، وأكدا السير قدماً على نهجهم وقيمهم للمحافظة على مكتسبات الوطن ورفعته.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: إن موضوعنا الرئيس خلال اللقاء مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كان تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات والاستعداد للمرحلة للقادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة.



جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر» حيث دوّن سموه: «أثناء لقائي مع أخي محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي.. كان موضوعنا الرئيسي تسريع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات... والاستعداد للمرحلة للقادمة بمجموعة من المشاريع والسياسات التنموية الجديدة».



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، وقال سموه: «سعدت بلقاء أخي محمد بن راشد..تناول لقاؤنا الأخوي قضايا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بثقة ورؤية طموحة إلى المستقبل بقيادة الشيخ خليفة وحكمته والسير على نهج المؤسسين..وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة».

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال اللقاء

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال اللقاء بحضور طحنون بن زايد والشيوخ

سموهما خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وعبد الله بن زايد والشيوخ | تصوير: خليفة اليوسف، ومحمد الحمادي

حمدان بن محمد ومنصور بن زايد

حمدان بن محمد بن زايد وأحمد بن سعيد وأنور قرقاش

عبد الله بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وخلدون المبارك



حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي

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