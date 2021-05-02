محمد بن زايد: قضايا الوطن ومسيرته تمضي بثقة ورؤية طموحة

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي.. أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله ".

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "سعدت بلقاء أخي محمد بن راشد.. تناول لقاؤنا الأخوي قضايا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بثقة ورؤية طموحة إلى المستقبل بقيادة الشيخ خليفة وحكمته والسير على نهج المؤسسين.. وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز