"طرق دبي" توزّع المير الرمضاني من خلال منح بطاقات نول لسائقي الحافلات ومركبات الأجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تحرص هيئة الطرق والمواصلات سنويا على المشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات الرمضانية وخاصة الإنسانية والخيرية منها خلال الشهر الفضيل وذلك لما تمثله من قيمة اجتماعية وإنسانية كبرى. ومن بين الفعاليات والأنشطة الرمضانية تلك المتعلقة بيوم زايد للعمل الإنساني وهو ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتفصيلا، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة وزّعت المير الرمضاني وذلك من خلال توزيع بطاقات نول قيمة الواحدة منها (500) درهم إلى المستحقين من سائقي مركبات الأجرة وسائقي الحافلات.

وأوضحت المحرزي بأنه يمكن استخدام هذه البطاقات في دفع قيمة المشتريات في عدد من محلات التجزئة في إمارة دبي والإمارات الأخرى كما هو موضح في الأظرف، التي ضمت البطاقات، هذا بالإضافة إلى استخدام بطاقة نول في دفع تعرفة وسائل النقل والمواقف العامة في إمارة دبي.

الجدير بالذكر أن يوم زايد للعمل الإنساني يُعتَبَرُ علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أن الاحتفال به يعبر عن مجموعة من الإنجازات، التي حققتها الدولة على صعيد العمل الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها للدول والشعوب الأخرى.

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