"الإمارات للفضاء" تناقش ملامح استراتيجيتها الجديدة وسبل تمكين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع

المصدر: البيان الإلكتروني

ناقش مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ملامح الاستراتيجية الجديدة للوكالة والهادفة إلى تحفيز نمو قطاع الفضاء الوطني، بما يتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها لبناء قطاع فضائي يسهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك باعتباره أحد القطاعات الواعدة لاقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

ترأست الاجتماع الذي انعقد عن بعد، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وبحضور أعضاء المجلس، وهم سعادة حمد عبيد المنصوري، وسعادة يوسف حمد الشيباني، وسعادة خالد عبدالله البوعينين المزروعي، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الجابري، وسعادة سالم بطي القبيسي، وسعادة مسعود محمد محمود وسعادة المهندس علي إبراهيم النعيمي.

وتطرق مجلس إدارة الوكالة إلى مناقشة مقترح الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للوكالة، كما بحث المجلس النموذج التشغيلي لوكالة الإمارات للفضاء والذي سيعزز من قدرتها على القيام بدورها في خدمة المؤسسات العاملة في مجال الفضاء، سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص وبما يضمن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع تنافسيتها وتعزيز دورها في نمو وازدهار قطاع الفضاء الوطني.

كما تمت مناقشة دور وكالة الإمارات للفضاء في تحفيز القطاع لمواصلة النمو عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للعاملين فيه بالإضافة إلى سد الفجوات الموجودة والتعامل مع التحديات التي قد تواجه القطاع وتحويلها إلى فرص للنمو، وسبل تلبية تطلعات المؤسسات العاملة في المجال الفضائي.

كما استعرض الاجتماع سياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والقدرات الفضائية الحالية في دولة الإمارات، وناقش خارطة طريق لتطويرها وتنميتها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: "ستواصل وكالة الإمارات للفضاء البناء على ما تم تحقيقه في قطاع الفضاء الوطني خلال السنوات الماضية، عبر تمكين المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية اللازمة."

وأضافت معاليها أن الاستراتيجية الجديدة للوكالة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ستعمل على ترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لبناء قطاع فضائي إماراتي متميز ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية، ويحفز من التعاون والشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في القطاع الحكومي والخاص والبحثي والأكاديمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.

ويشار إلى أن مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء يتولى مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الفضائي في الدولة وإصدار القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم القطاع، لتحقيق جملة من الأهداف والطموحات لضمان استمرارية تطوير القطاع الفضائي الوطني وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام وتعزيز دور الدولة إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.

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