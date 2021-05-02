القرية العالمية تكرم شركاء الموسم 25 والإعلاميين المتميزين

المصدر: البيان الإلكتروني

استضافت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، حفل توزيع الجوائز السنوي الخاص بتكريم شركائها، وشكرات السياحة والسفر والإعلاميين المتميزين في فئات الجوائز المختلفة والتي ساهمت في نجاح هذا الموسم الاستثنائي، موسم اليوبيل الفضي. وتم توزيع الجوائز خلال حفل خاص أقامته القرية العالمية أمس السبت بتاريخ 1 مايو 2021 في مجلس العالم، تم تسليط الضوء فيه على الجهود الجبارة التي بذلها مختلف الشركاء في إنجاح الموسم وتكريم المتميزين في مختلف الفئات.

إنطلاقاً من رؤيته في توفير تجارب مبدعة وروائع مميزة أمام الملاين من الضيوف في كل موسم، يحرص فريق عمل القرية العالمية على العمل بروح الفريق الواحد مع الآلاف من الشركاء الذين يمثلون ثقافات العالم، والذين يساهمون بدورهم في توفير تجارب رائعة من التسوق وتذوق ألذ المأكولات والتجارب الترفيهية في جميع أرجاء الوجهة. كما كان للشركاء من شركات السياحة والسفر باع طويل في ضمان توصيل تجارب القرية العالمية المتنوعة إلى السياح وجعل القرية العالمية على رأس قائمتهم للزيارة أثناء تواجدهم في دبي. وأكدّت القرية العالمية أيضاً على أهمية الدور الذي يلعبه شركاؤها من الإعلاميين في تسليط الضوء على جميع البرامج الترفيهية التي تقدمها لضيوفها وتوصيلها للقرّاء حول العالم.

وصرّحت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: "لقد كان للدعم الإستثنائي، الذي قدمه شركاؤنا من مختلف الفئات، أثرٌ كبير في إنجاح الموسم 25. فخورون بمساهمتنا في دعم المشهد السياحي في إمارة دبي ودولة الإمارت وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم. إن العمل مع جميع هؤلاء الأشخاص المبدعين والفرق المتميزة والمؤسسات المبتكرة هو وسام فخر لنا نعتز به في جميع مواسمنا. معاً، نتمكن من تحيقيق المستحيل وخط نهج وأهداف جديدة نستلهم منهم نجاحات المواسم المقبلة".

وتم تكريم شركاء القرية العالمية لتفانيهم في تقديم تجارب مبتكرة وأفكار فريدة أثرت زيارات الضيوف بالحماس، والمتعة والتشويق طوال موسم اليوبيل الفضي. وحصل جناح إيران على لقب "أفضل جناح" عن التجارب الفريدة والشعبية الكبيرة التي حظي بها طوال الموسم. كما فاز جناح إفريقيا بلقب "أفضل عرض لحرف يدوية" عن استضافته لأبرع الحرفيين الذين عكسوا بنجاح روعة الحرف اليدوية والأعمال الفنية التي تشتهر بها القارة السمراء أمام الضيوف. وفاز جناح المغرب بلقب "أفضل واجهة جناح" بعد أن تألقت واجهته أمام ضيوف القرية العالمية بعكسها لغني الثقافة المغربية وكانت محطة تصوير لهم أثناء زيارتهم طوال الموسم. وعن فئة "أفضل مقهى"، فقد فاز بها "كاميليشوس"، وتم الإعلان عن فوز مطعم "أولد تبليسي" الجورجي بجائزة "أفضل مطعم"، وفوز كشك "توك توك" بجائزة "أفضل كشك وكشك "فلافي" بجائزة "أفضل كشك تابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وتتابعت الجوائز الخاصة بشركاء القرية العالمية أيضاً خلال الليلة المميزة ليحصل كشك "تشيكي على جائزة "أفضل فكرة تجارية جديدة" ومحل "الفن العراقي" على جائزة أفضل محل تجزئة و"بيت الرعب" على جائزة "أفضل وجهة ترفيهية".

وكرّمت القرية العالمية الإعلاميين اللذين تميزوا في فئاتهم خلال الموسم وقدّموا من الأعمال المقروءة والمصورة ما يستحق التقدير. وحصد محمد عبدالمقصود من صحيفة الرؤية جائزة "أفضل مقال صحفي باللغة العربية"، بينما حصلت جانيس رودريغيز من جريدة ذا ناشيونال على جائزة "أفضل مقال صحفي باللغة الإنجليزية". وتم اختيار شيرين فاروق من صحيفة البيان لجائزة "أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية"، أما هشام أحمد من صحيفة خليج تايمز فحاز على جائزة "أفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية". وفاز شينوج شمس الدين من قناة ميديا وان بجائزة "أفضل تغطية تلفزيونية". وحازت يسرا زكي من صحيفة جلف نيوز على لقب "أفضل تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وفي وقت فاز المصور أفظل تازاكوني من صحيفة الاتحاد، بجائزة "أفضل تصوير فوتوغرافي"، حاز كل من مصطفى عبد العظيم من صحيفة الاتحاد، وسمير السعدي من جريدة الوحدة، على جوائز "التميز الإعلامي" و "الإبداع الإعلامي" على التوالي. وتم توزيع ميداليات على الجميع. كما تم تكريم كل من مها عادل من صحيفة الخليج وديانا أيوب من صحيفة الإمارات اليوم بجائزة "إختيار لجنة التحكيم" لتميزهما بأعمالهما الصحقية خلال الموسم.

واستكملت القرية العالمية توزيع الجوائز في الليلة المميزة مع تكريم كلاً من "راينا للسياحة" و "راتوا للسياحة" و "بارمار للسياحة" عن أفضل الأداء الذي قدموه طوال الموسم في قطاع السياحة والسفر.

كما تشكر القرية العالمية شركاؤها الاستراتيجيين من المؤسسات والدوائر الحكومية اللذين لعبو دوراً بارزاً وكبيراً في نجاح هذا الموسم الاستثنائي، لتشمل القائمة كل من شرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الثقافة والفنون دبي، وإقتصادية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجموعة الأمنية، وهيئة الطيران المدني، وجمارك دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجموعة برايم الصحية.

وتستعد القرية العالمية لاختتام موسمها الـخامس والعشرين، الذي انطلقت فعالياته منذ 25 أكتوبر 2020 الماضي، الذي شهد احتفالات متميزة بيوبيلها الفضي، مع مفاهيم جديدة وأفكار مبتكرة وذكريات استثنائية تجمع ثقافات العالم عبر 26 جناحاً متنوعاً. كما استطاعت تحقيق 24 لقباً في غينيس للأرقام القياسية حتى الآن، وتدعو ضيوفها للحضور اليوم، 2 مايو في الساعة 9 مساءً لحضور الفعالية الختامية الأكثر تميزاً لموسم اليوبيل الفضي. تستقبل القرية العالمية ضيوفها اليوم في آخر أيام الموسم من الساعة 6 مساءً وحتى 3 فجراً حتى يتمكنوا من الاستفادة من أروع عروض التسوق وتذوق ألذ المأكولات من حول العالم.

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