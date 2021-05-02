منصور بن زايد: إرساء نهج البذل والعطاء

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن يوم زايد للعمل الإنساني هو مناسبة نستذكر فيها دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد في إرساء نهج العطاء والبذل.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يوم زايد للعمل الإنساني هو مناسبة نستذكر فيها دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد في إرساء نهج العطاء والبذل، والطريق الذي خطه لمن بعده، فسارت عليه قيادتنا وشعبنا حتى أصبحت الإمارات رائدةً في العطاء ونموذجاً للعمل الإنساني».

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