500 طرد غذائي من «دبي الخيرية»

المصدر: دبي ـ رامي عايش

توزع جمعية دبي الخيرية اليوم طروداً غذائية للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام المسجلين في كشوفات مساعداتها في كل من دبي والمناطق الشمالية، إحياءً ليوم زايد للعمل الإنساني. وقال أحمد مسمار أمين السر العام: إن الجمعية ستوزع 500 طرد تحتوي على الاحتياجات الأساسية من مستلزمات الطعام، امتداداً لمبادراتها ومشاريعها الخيرية التي اعتادت على تنفيذها سنوياً بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

آثار

وشدد مسمار على أهمية توفير مثل هذه المساعدات للأسر المستحقة في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها، ومساعدتها في تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأكد أن يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى جليلة وعظيمة لأبناء الدولة لتأكيد العزم على المضي قدماً في انتهاج نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وتعزيز قيم الخير والعطاء ونشر الوعي بأهمية العمل الخيري والإنساني والطوعي والتراحم والتلاحم، وتعزيز أواصر القيم الإنسانية بين مختلف فئات المجتمع، وهو يوم نحيي فيه ذكرى رحيل قائد ومؤسس وباني عز دولتنا المغفور له بإذن الل تعالىه، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مساهمة وأضاف: جمعية دبي الخيرية حريصة على المشاركة في فعاليات إحياء هذا اليوم، من خلال تبني وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكثير من بلدان العالم، لإبراز دوره، في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية والإغاثية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تستفيد منها الأسر المتعففة داخل الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز