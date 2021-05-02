محمد بن زايد: أيادي زايد البيضاء امتدت بالخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بالخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه وفي هذه الأيام المباركة ندعو للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالرحمة ونجدد العهد بالسير على طريقه، طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني.»، حيث دون سموه بهذه المناسبة، قائلاً: «في «يوم زايد للعمل الإنساني»، نستذكر صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بالخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم، من دون تفرقة بسبب دين أو عرق.. في هذه الأيام المباركة ندعو الله له بالرحمة.. ونجدد العهد بالسير على طريقه.. طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني».

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