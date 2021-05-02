محمد الكعبي: علامة مضيئة في تاريخ دولتنا الإنساني

المصدر: أبوظبي-وام

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تحتفي بها الأجيال وعلامة مضيئة في تاريخ دولتنا الإنساني، ترسخ في النفوس نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيرته اللامعة في البذل والعطاء والتسامح وحب الخير للآخرين دون تمييز بين اللون والجنس والعقيدة والمعتقد.

وأضاف: «ها نحن اليوم نقطف ثمار ذلك النهج الخيري الذي تواصل وارتقى في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة للدولة، بأن أصبحت الإمارات من أوائل الدول المانحة والرائدة في ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية بتبنيها ورعايتها للمبادرات الداعمة للتعايش وإشاعة السلام والأمان وتحقيق الحياة الآمنة والمستقرة لكل البشر، وامتدت أيادي الإمارات لتصل مساعداتها إلى الكثير من الدول لتخفيف وطأة المعاناة عنهم، فنسأل الله في هذا الشهر المبارك أن يتولى برحمته رمز الإنسانية وبحر العطاء والجود باني نهضتنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة وأن يعلي من شأن دولتنا في كل شؤونها وينعم عليها بخيره الوفير.

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