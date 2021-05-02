أحمد بن حميد : زايد رمز العطاء والخير

المصدر: دبي - البيان

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أهمية الاحتفاء بما حققته دولة الإمارات منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على صعيد العمل الإنساني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لمختلف الشعوب والدول.

وقال بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن دولة الإمارات تؤكد التزامها بالرؤية والرسالة الإنسانية التي رسخها الشيخ زايد، رحمه الله، الذي يعتبر رمزاً للعطاء والخير والذي تحولت في عهده الدولة إلى أكبر الدول المساهمة في العمل الإنساني في العالم.

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