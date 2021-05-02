«أم القيوين الخيرية» تقدم كسوة العيد لـ 120 يتيماً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

وزعت جمعية أم القيوين الخيرية كسوة العيد على 120 يتيماً بإجمالي 120 ألف درهم ممن تشملهم الجمعية بالرعاية من المواطنين والمقيمين في الإمارة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف ذكرى رحيل المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك وفق توجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية.

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الجمعية الخيرية: إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك بصمة تاريخية في قلوبنا في حب العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، ونحن نسير على خطاه، كما أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد كان ظاهرة إنسانية خلاقة ومبدعة في مجال العمل الإنساني .

وقال عيسى علي بولحيول المدير العام لجمعية أم القيوين الخيرية: إن مشروع كسوة العيد للأيتام ينظم من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكداً أن الجمعية تتابع هذه الفئة طوال العام وتنظم لأجلهم الفعاليات والمبادرات، إذ تتم متابعتهم دراسياً والوقوف على احتياجاتهم بصورة مستمرة .

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